Пока нет информации, что в четверг, 20 февраля, львовский аэропорт примет борт с эвакуированными из Китая украинцами, против чего выступают местные жители. На борту находятся люди, которые прошли в Китае 14-суточный карантин и у них нет признаков коронавируса.

Об этом заявил на брифинге заместитель главы Львовской облгосадминистрации Иван Собко, пишет Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 13:45 у нас нет информации или распорядительных документов, в которых бы говорилось о том, что в Винниковском госпитале поселят украинцев, эвакуированных из Китая. Подчеркиваю, здоровых украинцев. Они прошли там 14-суточный карантин и у них нет признаков вируса", – сказал Собко в среду.

По его словам, львовский аэропорт рассматривают как такой, который должен быть готовый к принятию борта с украинцами. "Но конечной информации, что именно Львов будет принимать борт завтра утром, у нас на данное время нет. Также у нас нет какого-либо распорядительного документа о поселении и размещении 49 украинцев, которые прибудут из Китая", – сказал Собко.

По его словам, областная комиссия по ТЭБ и ЧС назначила два медучреждения, в которых можно провести симуляционные учения – это Львовская областная инфекционная больница и военный госпиталь в Винниках.

В среду, отметил Собко, в госпитале прошли такие учения и они вызвали негативную реакцию у местных жителей, которые посчитали, что в госпиталь привезут эвакуированных граждан из Китая, устроили пикет возле медучреждения.

Напомним, что сегодня ночью в Китай вылетел лайнер для эвакуации граждан Украины.

Также мы писали о том, что после эвакуации украинцев из Китая в самолете дезинфицируют все фильтры и системы.