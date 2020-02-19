В Днепре вечером, 18 февраля, полиция задержала членов преступной группы, которые под угрозой оружия похитили предпринимательницу и требовали у нее $300 тысяч. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий. Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Уточняется, что когда автомобиль, в котором злоумышленники везли похищенную, двигался по улице Феодосийской, спецназовцы КОРДа заблокировали его и провели задержание.

"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", - отметил Воликов.

Фото: dp.informator.ua

Сейчас все участники похищения задержаны.Заложницу освободили и вернули отобранные у нее вещи.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.





Напомним, в воскресенье, 16 февраля, в Днепре похитившие мужчину злоумышленники пытались уйти от преследования полиции на угнанном авто и снесли троих пешеходов. Один из пострадавших скончался на месте.

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