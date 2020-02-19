На заседании в среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины назначил новых глав государственных агентств по вопросам кино, спорта, искусств, художественного образования.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алесей Гончаренко.

Так главой Госкино становится Марина Кудерчук, которая ранее занимала пост заместителя губернатора Запорожской области. Государственное агентство спорта возглавил президент общественной организации "Украинская федерация карате" Сергей Левчук. Главой государственного агентства по вопросам искусств стала Галина Григоренко; Государственного агентства по вопросам художественного образования - первый проректор Луганской государственной академии культуры и искусств Ольга Россошанская.

Также на сегодняшнем заседании правительство назначило и.о. генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" Александра Пономаренко, а первым заместителем председателя Фонда госимущества - киевского депутата от "Самопомощи" Леонида Антоненко.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о том, кто такая Марина Кудерчук, которую Бородянский поставил рулить Госкино.