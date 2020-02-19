В Белой Церкви пьяный мужчина обстрелял прохожих из пистолета
В Белой Церкви Киевской области нетрезвый мужчина открыл стрельбу из пистолета по прохожим. Инцидент произошел на улице Турчанинова. Очевидцы обратились в полицию.
Об этом сообщается на сайте патрульной полиции города.
"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут - и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", - говорится в сообщении.
Фото: patrol.police.gov.ua
На место ЧП вызвали следователей для выяснения обстоятельств дела. Также полиция опубликовала фото задержанного с пистолетом за поясом.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия.
Также мы сообщали, что после стрельбы в Мукачево в город вошли силы Нацгвардии, улицы будут патрулировать круглосуточно.