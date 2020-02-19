Представители неподконтрольной части Луганской области рассчитывается за потребленную воду украинскими копейками. В последний раз они привезли 58 тонн мелочи.

Об этом 19 февраля в комментарии Громадське сообщил заместитель директора Попасненского районного водоканала Евгений Лысенко.

"Представители той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", - рассказал он.

В то же время, Лысенко отметил, что если раньше так называемая "ЛНР" рассчитывалась гривнями, то сейчас перешла на копейки. "Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную - Ред.)", - рассказал заместитель директора водоканала.

"Думаю, они глумятся над нами", - добавил он.

Напомним, в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения 24 декабря 2019 года из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск - около 46 тысяч абонентов.

В октябре 2019 года сообщалось, что водоканал задолжал 168 млн грн ($6,9 млн) за электроэнергию компании "Луганское энергетическое объединение". Главный инженер "Лисичанскводоканал" Виктор Францов отмечал, что уже в то время ситуация была довольно критической, поскольку платить долги у коммунального предприятия нет возможности.

27 декабря 2019 года в Луганской области восстановили электроснабжение на насосных станциях.

Перед этим в Лисичанске за долги отключили насосную станцию и 13 тысяч человек остались без воды.