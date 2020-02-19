Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что в Украине не будут закрываться больницы.

Об этом он заявил во время посещения больницы Борисполя в среду, 19 февраля. Соответствующее видео опубликовал Офис президента в Facebook.

"У людей появилось чувство, что больницы в Украине будут закрывать, врачи не будут получать зарплату. Ну… вы же понимаете, что это все не является правдой. Вы сейчас видите Бориспольскую больницу, но у нас очень много больниц по всей Украине. Мы нашли деньги, которых не было в министерстве (здравоохранения, – Ред.). Это отдельные средства от НАК "Нафтогаза". И 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. И это только начало", – сказал Зеленский.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, в регионах должны определиться, где будут находиться так называемые широкопрофильные больницы. Их местоположение будет определяться так, чтобы скорая помощь могла максимально быстро доставить пациента в лечебное учреждение.

Также президент признал, что большая часть украинцев ничего не знают о медицинской реформе.

Видео: Facebook/Офис президента

Напомним, во время сегодняшнего визита президента в Бориспольскую многопрофильную больницу произошел ряд скандалов. Так, неизвестная женщина из Донецка назвала Зеленского "предателем" и спросила, почему на "фронте погибают люди". Затем глава страны снова пообщался с секретарем местного горсовета, "разбойником" Ярославом Годунком, которого прошлым летом он выгнал с совещания.

Как писала "Страна", с 1 апреля треть украинцев может остаться без бесплатной медицинской помощи.