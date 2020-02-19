В ряде украинских СМИ появилась информация о том, что все переводы на карты украинских банков начнут облагаться налогом. Так, согласно слухам, всем, кто получил деньги на карточку не от близких родственников, необходимо внести данные о транзакции в свои декларации до 1 мая 2021 года и до 1 августа следующего года оплатить с полученных средств налог на доход в размере 18% + 1,5% военного сбора.

По информации отдельных новостных изданий, государство не будет изымать налог разве что в том случае, если на карту был возвращен долг. Тогда отправителю необходимо будет указать эту информацию о платеже в комментарии к нему.

Однако вскоре Налоговая служба Украины опровергла информацию о новом налоге.

"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-центре ведомства.

Сотрудники службы напомнили, что информация о счетах физлиц, которые не являются ФОПами, может быть предоставлена банком только в определенных случаях. Установить наличие конкретного счета может и налоговая, однако для того чтобы получить данные о движении средств по этому счету, ведомству необходимо будет обратиться в суд.

Скриншот: Налоговая служба Украины в Фейсбук

Ранее мы писали о том, что украинский предприниматель, который уклонился от уплаты 58 миллионов гривен налогов, предстанет перед судом.

Также "Страна" сообщала, что недавно на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями бизнеса обсуждался вопрос снижения подоходного налога.