В ходе визита в Борисполь в среду, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский снова пообщался с секретарем местного горсовета, "разбойником" Ярославом Годунком, которого прошлым летом он выгнал с совещания.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Facebook Офисом президента Украины.

Зеленский отвечал на вопросы журналистов и медиков возле местной районной больницы. Это происходило после визита в медучреждение.

"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю… Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой... Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус… Давайте разберемся", – сказал Годунок.

Секретарь горсовета заявил, что может предоставить доказательства о краже государственных денег, выделенных на больницу. Президент Владимир Зеленский ответил, что сначала нужно достроить корпуса медучреждения, а потом - разбираться с коррупцией.

"Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне (после этой фразы присутствующие засмеялись, – Ред.)… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там – это к правоохранительным органам", – сказал Зеленский.

На это Ярослав Годунок попросил Зеленского дать поручения касательно расследования коррупции.

"Так я же не правоохранительный орган", - ответил глава государства.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України. Разговор с Годунком - с 10:35

Напомним, 10 июля прошлого года во время встречи с активом Киевской области Владимир Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Причиной этого стала его судимость за разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений. Президент сказал ему: "Выйди отсюда, разбойник ты".

Позже Годунок засветился в еще одном скандале. 29 августа 2019-го в здании Бориспольского горсовета он устроил драку с переселенцем из Луганской области. После этого ему объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью.