Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения, неизвестная женщина из Донецка назвала его "предателем" и спросила, почему на "фронте погибают люди".

Видео 19 февраля выложил телеканал НАШ.

"Зеленский, ты - предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что и на шахтах делается", - кричала женщина. Зеленский никак не отреагировал на вопрос женщины и продолжил осмотр недостроенной больницы.

Видео: youtube.com/ Наш

Напомним, что Зеленский вчера прокомментировал утреннее обострение на Донбассе.

Также мы писали о том, что у Зеленского связали обострение на Донбассе с годовщиной Дебальцевского котла.