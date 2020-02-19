"Зеленский, ты - предатель!" В Борисполе на Зеленского накричала женщина из Донецка. Видео
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения, неизвестная женщина из Донецка назвала его "предателем" и спросила, почему на "фронте погибают люди".
Видео 19 февраля выложил телеканал НАШ.
"Зеленский, ты - предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что и на шахтах делается", - кричала женщина. Зеленский никак не отреагировал на вопрос женщины и продолжил осмотр недостроенной больницы.
Видео: youtube.com/ Наш
Напомним, что Зеленский вчера прокомментировал утреннее обострение на Донбассе.
Также мы писали о том, что у Зеленского связали обострение на Донбассе с годовщиной Дебальцевского котла.