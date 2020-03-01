1 марта украинцы отмечают последний день Масленицы и Прощеное воскресенье, когда принято просить прощение у родных и близких. Облегчить душу особенно важно, накануне Великого поста, который начинается 2 марта.

Рассказываем о традициях и духовном смысле праздника, что принято отвечать, когда просят прощение и какие открытки и картинки можно отправить в этот день.

Смысл Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье - это канун самого строгого и продолжительного поста в году, за которым следует Пасха. В этот день в последний раз перед долгим периодом воздержания от скоромной пищи, можно есть мясо, яйца, масло, сметану, пить молоко. Православные христиане просят у друг друга прощения за причиненные в течение года обиды, очищаются от грехов на исповеди, чтобы встретить Великий пост с чистой совестью.

Верующие с утра идут в храм, чтобы причаститься и отпустить грехи. В этот день после молитвы просят покаяния не только прихожане, но и священник.

В песнопениях в стихирах вспоминают изгнание из Рая Адама. В них говорится о том, что состояние человека во грехе подобно состоянию Адама, изгнанного из Рая. Подобно тому, как в своих грехах раскаивался Адам, православная церковь призывает плакать и сокрушаться о своих грехах.

Как просить прощения

Существует мнение, что без взаимного прощения обид Великий пост теряет всякий смысл и сводится к банальному воздержанию от пищи. Обычно сильные приносят покаяние перед слабыми, богатые - перед бедными, молодые - перед старыми, а здоровые - перед больными и немощными. При этом впредь зарекаются не повторять свои ошибки.

Если нет возможности попросить прощения при встрече, можно сделать это по телефону. Главное, чтобы намерения были искренними. На просьбу о прощении принято отвечать "Бог простит, меня прости" или "Бог простит и я прощаю".

Открытки и признательные слова

Простите меня, мои самые родные и дорогие, простите меня добрые люди за все мои грехи вольные и невольные.

Зарекаюсь повторять прошлые дурные поступки. Если можешь, прости в Прощеное воскресенье!

Дорогой мой, прости мои необдуманные и резкие слова. Я допустила прискорбную ошибку, за которую мне стыдно сейчас.

Прощения прошу у вас, мои дорогие! Простите меня, православные!

Давай сегодня мы забудем все обиды, перед тобой мне хочется скорее извиниться,

Прошу тебя меня за все простить, чтоб легче было мне на этом свете жить.

Сегодня все былое отпускаю. Меня прости и я тебя прощаю.

Прощать - значит быть прощенным. В день Прощеного воскресенья прошу простить меня за все плохое, что было мною сказано и сделано.

В Прощеное воскресенье хочу попросить у тебя прощения за то, что не отвечала добром и любовью, проявляла грубость и легкомысленность. Прости за необдуманные поступки и обиды!

Искренне прошу у тебя прощения в этот день! Давай не вспоминать обиды и не повторять ошибки.

У Прощену неділю молю тебе не ображатися на мене, пробачити всі образи, що я спричинила та пам'ятати тільки про добрі справи і вчинки напередодні Великого посту і Великодня.

Прошу пробачити мені всі кривди і неправду в день Прощеної неділі. Прошу вибачення за зневагу і спричинений біль. Ціную ті світлі і щирі почуття, що залишилися між нами.

Перед Богом всі ми рівні. Прошу вибачення, я усвідомила всі свої помилки і прагну до добрих справ.

З Прощеною неділею, друже! За все, що зробив і не зробив для тебе прошу вибачити мені! Для мене це дуже важливо.

Please forgive me...