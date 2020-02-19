Скандальная рок-звезда из Британии Пит Доэрти (Peter Doherty) в рамках своего тура посетит украинскую столицу. Выступление эпатажного музыканта в Киеве состоится уже совсем скоро.

Ожидается, что Доэрти презентует украинским фанатам свой прошлогодний альбом и новый материал, релиз которого состоится уже этой весной. Не забудет исполнитель и про людей, которые больше любят его старое творчество - на концерте прозвучат классические песни групп Babyshambles и The Libertines, солистом которых он является.

Афиша концерта Пита Доэрти в Киеве, 18 мая 2020 года

Cтоит отметить, что помимо музыки, Доэрти стал участником многих резонансных происшествий, которые соответствуют его образу настоящего панка. Так, музыкант неоднократно был задержан за хранение и употребление тяжелых наркотиков, а однажды он сошелся в своем опасном "увлечении" с известной супермоделью Кейт Мосс. Пара даже объявила о помолвке, однако до нее дело не дошло.

Также однажды звезда успела поработать и "мальчиком по вызову". Так, чтобы иметь возможность оплачивать свою наркозависимость, Доэрти обворовывал своих доверчивых клиентов.

Отличился Питер и в ипостаси художника. Однажды в лондонской галерее Bankrobber проходила первая выставка артиста, на которой было представлено 14 его картин, написанных кровью. Экспозиция вызвала бурю критики и обсуждений психического здоровья скандальной звезды.

Организаторы киевского концерта в свою очередь отмечают, что концерт Пита Доэрти станет неким итоговым "портретом художника в зрелости". Все, кто ценят дух расхлябанности панка и британскую гитарную музыку получат прекрасную возможность увидеть воочию легендарного исполнителя.

Выступление состоится уже совсем скоро - 18 мая, в киевском клубе Bel étage. Продажа билетов начнется 21 февраля.

Продолжая тему рок-звезд, на радары всех музыкальных изданий снова попал стареющий, но не унывающий Оззи Осборн. После того, как 71-летнего артиста заметили с тростью, в сети поползли слухи о его болезни. Музыкант решил не скрывать свои проблемы и признался, что лечится от болезни Паркинсона.

Также мы писали о том, что, согласно данным социологического исследования "Рейтинга", музыку не любят в Украине лишь 4% граждан.