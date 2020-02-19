"Черный ящик" пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который был сбит в Иране 8 января, получил сильные повреждения при крушении и нуждается в ремонте перед тем, как приступить к его расшифровке.

Об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает иранское агентство Mehr.

По словам Хатами, власти Ирана обратились к сектору оборонной промышленности с просьбой помочь с ремонтом "черного ящика" с разбившегося украинсого авиалайнера.

Напомним, на днях глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что "черные ящики" сбитого самолета МАУ могут расшифровывать во Франции, где есть все необходимое для этого.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Также мы сообщали, что вдова погибшего капитана самолета МАУ заявила, что собрала больше 70 справок, чтобы получить выплаты на детей от государства.

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