Завтра, 20 февраля, 6-я годовщина массовых расстрелов на Майдане. В ходе этих трагических событий погибли как протестующие, так и сотрудники милиции.

"Страна" опросила "Слуг народа", как в такой ситуации правильно поступить властям, когда они будут делать какие-то заявления по годовщине: вновь, как и в прежние времена акцентировать внимание только на жертвах среди протестующих? Либо же призвать почтить память погибших с обоих сторон конфликта - и протестующих, и милиционеров.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Фото: Facebook/ Олександр Качура

"Нужно почтить память всех, потому что речь идет о смертях людей, а жизнь - наивысшая ценность, вне зависимости от стороны, которую человек принимал во время Майдана: активисты, которые воспользовались своим правом на мирный протест или правоохранители, которые согласно статуту исполняли свои обязанности и были уверены, что служили народу Украины. Проблема в том, что у нас не расставлены точки над "i". Правоохранительные органы должны дать ответы на ряд вопросов. Кто убивал? Кому это было выгодно? Кто был организатором массовых расстрелов? Сейчас общество разделилось. А для семей погибших с обеих сторон это большое горе. У меня одинаковое отношение, потому что люди по обе стороны наши граждане, которые погибли. Нужно почтить память всех погибших, с обеих сторон".

Кирилл Нестеренко, депутат фракции "Слуга народа":

Кирилл Нестеренко, скриншот

"У меня нет ответа на вопрос, кто прав, а кто виноват. Милиция просто выполняла команды, и все погибшие - украинцы, граждане нашей страны, о них нужно чтить память. Если вспомнить те времена, то хочется задать вопрос: "А ради чего все это было"? Если Пётр Порошенко потом взял и разбил все надежды, устроил распродажу страны во всех сферах. Дерибан в турборежиме. Нельзя уравнивать всех под одну гребенку, однако нужно вспомнить и погибших милиционерах. Это справедливо".

Виталий Безгин, депутат фракции "Слуга народа":

Виталий Безгин, фото: facebook.com/BezginVitalik

"Я завтра буду на Алее Героев Небесной Сотни, потому что среди погибших есть мои знакомые. Я сейчас говорю о протестующих, а не о правоохранителях. В то же время любая жертва - это жертва в любом случае. Тогда, на Майдане там были люди, которые исполняли преступные приказы. Поэтому нужно почтить в первую очередь героев Небесной сотни, но и не забывать, что в Крыму и на фронте многие также отдали свою жизнь".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

Ирина Верещук, фото: facebook.com/vereschuk.iryna

"Сегодня у нас нет поставленых точек над "i". Нет ответов на вопрос: кто был заказчиком, кем были исполнители расстрелов? Мне очень обидно, что на шестом году после Майдана, у нас, как у власти, нет ответов на вопросы. А это порождает разные эмоциональные волны: у нас есть люди, которые поддерживают "Беркут" и люди, которые на стороне протестующих. Я удерживаюсь от официальных оценок, потому что не имею на это морального права. Я теперь даже не знаю, от кого требовать эти ответы. Все разговоры и расследования переливаются из пустого в порожнее".

Напомним, "Страна" сообщала, что в годовщину расстрелов на Майдане Порошенко перед телекамерами поплакал над автопокрышкой.