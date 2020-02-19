Украина и островное государство Гренада, расположенное в Карибском море, договорились о взаимной отмене виз. Украинское правительство утвердило соответствующее соглашение 19 февраля.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексея Гончарука .

После соглашения правительствами обоих государств украинцы смогут находиться в Гренаде без виз до 90 дней на протяжении полугода, граждане Гренады также получат аналогичную возможность относительно Украины.

Подписать Соглашение с украинской стороны уполномочена посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Отметим, что прямого авиасообщения между Украиной и Гренадой нет. Долететь до островного государства украинцы могут с 2-3 пересадками. Перелет из Киева в одну сторону без багажа обойдется в 15 500 (самая низкая цена, на первое мая 2020 года) до 45 000 грн при покупке за несколько месяцев. Средняя цена - более 30 тысяч. При покупке за несколько недель до полета цена возрастает до более, чем 60 тысяч.При этом он займет около 40 часов, то есть больше полутора дней.

Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада, открытый Христофором Колумбом еще в 1498 году, и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Среднегодовая температура на острове составляет 28 градусов по Цельсию. Сезон дождей начинается в июне и длится по декабрь.

Жители государства зарабатывают в основном в сферах туризма, рыболовства и сельского хозяйства. Основными сельскохозяйственными культурами являются какао, бананы, мускатный орех, который экспортируют больше всего. К слову, Гренаду называют также "остров пряностей".

Гренада. Фото: Pixabay

Напомним, в начале февраля Украина подписала соглашение о безвизе с Монголией и Аргентиной

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