В Верховную Раду предсатвители "Слуги народа" планируют внести законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили. Планируется оставить 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины для новых и поддержанных авто.

Об этом сообщил в своем Facebook автор инициативы, член парламентского налогового комитета Марьян Заблоцкий.

"Чтобы все владельцы автомобилей на еврономерах перешли на украинские (номера - Ред.), нам нужно изменить налоговую систему. Я в ближайшее время подам законопроект, который отменит акцизы на авто и приведет цены на авто в Украине к тем, какие есть в Европе", – заявил Заблоцкий.

По словам нардепа, вся суть акцизов заключается в том, чтобы заставить развиваться украинскую автомобилестроительную отрасль, но по сути, ее уже в стране нет. Внедрение акцизов просто не сработало.

"Заводы законсервированы. Если в 2008 году мы выпускали 400 тыс. автомобилей, то последние 3 года выпускаем 4-6 тыс. автомобилей. Никакой автомобилестроительной отрасли в Украине уже давно не существует. В других странах, где нет акцизов, спокойно выпускают больше 1 млн авто. Та же Словакия и Чехия выпускают более 1 млн авто. И там нет никаких ограничений на покупку подержанных автомобилей", – добавил Заблоцкий.

Фото: facebook.com

Видео: youtube.com

Напомним, что в конце прошлого года Рада приняла закон, меняющий порядок взимания акцизного сбора.

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