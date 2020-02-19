По прибытию в Украину и до окончания карантина, эвакуированных из Уханя будут охранять десятки полицейских и военных. Ожидается, что граждан более 10 стран, включая украинцев, возьмут в двойное кольцо обеззараживания.

Об этом информирует пресс-служба МВД Украины.

В среду, 19 февраля, правоохранители отчитались о своих планах по усилению мер безопасности, в связи с эвакуацией людей из китайского города Ухань в Украину. Сообщается, что самолет заберет граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Всего, для охраны людей, покинувших Ухань на украинском самолете, будет выделено 47 силовиков - 30 полицейских и 17 военных из Нацгвардии.

"На ближайшие 14 дней они (эвакуированные из Уханя - Ред.) будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания", - говорится в сообщении.

К дежурству во время карантина будут привлечены пешие и автопатрули. А система видеонаблюдения на специально оборудованном пункте пропуска сможет обсеспечить круглосуточный контроль за эвакуированными из Китая.

Скриншот: МВД Украины в Фейсбук

Напомним, что сегодня ночью, 19 февраля, в 03:01 в Китай из Киева вылетел лайнер для эвакуации граждан Украины и группы иностранцев из охваченного эпидемией Уханя.

Уже известно, что Боинг компании "SkyUP" прибудет во Львов утром 20 февраля. Эту информацию уже подтвердили работники аэропорта.