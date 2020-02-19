Россия будет печатать деньги для охваченной кризисом Венесуэлы. Правительство Николаса Мадуро обратилось к РФ с просьбой напечатать 300 миллионов купюр местной валюты - боливара. Номиналы банкнот будут от 10 000 (0,14 доллара США) до 50 000 (0,68 доллара США). Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на копию контракта, заключенного между российским Гознаком и центральным банком Венесуэлы.

По данным издания, стоимость заказа составляет 6,8 миллиона евро. А эквивалент напечатанных денег будет равен 143 миллионам долларов США.

Пресс-секретарь Гознака отказался комментировать заказ. Запросы, направленные в пресс-службу центрального банка Венесуэлы, остались без ответа.

Напомним, что в Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, следствием которого стали акции протеста. Еще 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины, Грузии; европейская реакция была также благосклонной. "За" президента Николаса Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. РФ назвала незаконной попытку узурпации власти и предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.

Также мы сообщали, что Помпео признался, что США работают над сменой режима в Венесуэле.