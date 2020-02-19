В Ровенской государственной областной администрации заявили, что регион не может принять и разместить украинцев, которых эвакуируют из охваченного коронавирусом китайского Уханя.

Об этом со ссылкой на информацию Ровенской ОГА пишут "Украинские новости".

В областной администрации указали, что согласно методическим указаниям планирования мероприятий относительно предотвращения занесения и распространения в Украине опасных инфекционных заболеваний, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения от 12 марта 2007 года, регион является территорией, которая не имеет прямых транспортных связей со странами, неблагополучными по карантинным и другим опасным инфекционным заболеваниям. Поэтому размещать эвакуированных украинцев в Ровенской области не могут.

Впрочем, "Центр общественного здоровья" Минздрава обращался в управление здравоохранения Ровненской обладминистрации 10 февраля. В ОГА сообщили об отсутствии возможности обеспечения необходимых мер в лечебно-профилактических заведениях области.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, по данным СМИ, украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Ухани (Китай), которые должны прибыть 20 февраля в аэропорт "Борисполь", могут доставить в Мироновку Киевской области или в Медоборы в Тернопольской области.

Впрочем, ранее сообщалось, что эвакуируемых из Уханя украинцев не будут размещать во Львовской и Тернопольской областях.

"Страна" разбиралась, почему украинские регионы не хотят принимать сограждан из эпицентра коронавируса.