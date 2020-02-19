Сегодня, 19 февраля, в Киеве проходит заседание Кабинета министров под председательством премьера Алексея Гончарука, на котором уже принят ряд организационных решений.

Так, в частности, правительство повысило статус и переименовало Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского.

Об этом решении сообщил нардеп Алесей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского переименовать в Национальный университет экономики и технологий имени Михаила Туган-Барановского.

Его состав расширить за счет Криворожского экономического института и Криворожского колледжа экономики и управления Государственного вуза "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", Национальной металлургической академии Украины, Криворожского колледжа Национальной металлургической академии Украины, Криворожского технического колледжа Национальной металлургической академии Украины, Украинской политехнического техникума", - идет речь в постановлении.

Отметим, что после начала военного конфликта на Донбассе, университет "переехал" в Кривой Рог.

Скриншот: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, в конце прошлого года в Министерстве образования уже заявляли о планах объединять и укрупнять вузы. Сделать это хотели в рамках программы изменений их финансирования. Министр Анна Новосад заявляла, что в Украине насчитывается 300 высших учебных заведений, но такая сеть, на самом деле, не нужна.