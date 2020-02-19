Под утро среды, 19 февраля, в Киеве на станции "Караваевые дачи" обнаружили тело мужчины. Приехавшие на место ЧП медики констатировали смерть. Правоохранители предполагают, что мужчину сбил поезд.

Об этом сообщает пресс-офицер полиции Соломенского района Елена Мушко.

"Около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, что возле колеи лежит мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа. Судебно-медицинский эксперт во время осмотра признаков насильственной смерти не обнаружил. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщила Елена Мушко.

Фото: kiev.informator.ua

Также стало известно, что установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Житомирской области, 1966 года рождения.

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