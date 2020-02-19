Киевская погода побила уже шестой температурный рекорд в этом месяце. Согласно метеорологическим данным, весна в столице началась еще 10 февраля 2020 года.

Такой информацией поделилась Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Кроме того, исследователи сообщили, что во вторник, 18 февраля, погода в Киеве побила 70-летний рекорд. Так, в 1950 году среднесуточная температура составляла 5,9 градусов тепла. Этот показатель вчера был превышен на 0,9 градусов.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - говорится в сообщении.

Напомним, что на среду, 19 февраля, синоптик Наталка Диденко предсказала теплую и солнечную погоду. Территория столицы прогреется до +5 градусов.

Также мы писали, что синоптики прогнозируют наступление рекордно теплой весны уже с первых дней марта, несмотря на прогноз некоторых погодных экспертов о реванше зимы с морозами и небывалыми снегопадами.