Кабинет министров Украины выделил 1 млрд 354 млн грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.

Об этом 19 февраля сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства", - написал Гончарук. По его словам, каждый человек получит от 570 грн до 4 тыс 120 грн, что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Фото: t.me

Напомним, что Зеленский подписал закон о социальной защите ветеранов АТО с инвалидностью.

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