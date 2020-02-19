Вопрос об объявлении конкурса на должность руководителя Нафтогаза не внесли в повестку дня сегодняшнего заседания Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании, в своем телеграм-канале.

В среду, 19 февраля, украинское правительство собралось на очередное заседание, во время которого министр экономики Тимофей Милованов предложил рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на пост главы НАК "Нафтогаз Украины". Однако коллеги не поддержали такую инициативу, несмотря на то, что контракт нынешнего главы компании Андрея Коболева истекает уже совсем скоро - 10 марта.

Так, по словам Гончаренко, премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава МВД Арсен Аваков сослались на то, что вопрос о конкурсе на эту должность является политическим, и вносить его на заседание правительства Миловановым некорректно.

Скриншот: Гончаренко в Телеграм

Напомним, что ранее в этом месяце НАК "Нафтогаз Украины" обновил наблюдательный совет компании. В состав правления включили директора по юридическим вопросам Ярослава Теклюка, финансового директора группы Петера ван Дрила, а также исполнительного директора по трансформации группы Отто Ватерландера.

Также мы писали о том, что Андрей Коболев заявил, что у него есть "золотой парашют" в случае, если его уволят до окончания контракта.