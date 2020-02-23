В 2020 году Масленица начинается 24 февраля и продлится до 1 марта. Фиксированной даты у Масленицы нет. Ее традиционно отмечают за неделю до Великого поста и за 7 недель до Пасхи, которая в этом году выпадает на 19 апреля. Праздник знаменует собой окончание зимы и пробуждение природы.

В эту неделю пекут блины. Второе название Масленицы - Сырная неделя. Частью застолья являются скоромные продукты - масло, яйца, сметана, творог, мясо. А после Масленицы начинается строгий предпасхальный пост.

Традиции и особенности праздника

В старину Масленица была частью языческой традиции поклонения Солнцу, ведь природа разворачивалась к весне. Традиционно угощение блины - как раз символизировало Солнце. Потом праздник переплелся с христианскими традициями и церковным календарем.

Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции: понедельник для встречи, вторник - для заигрываний, среда - лакомка, четверг - разгуляй, пятница - тещины вечерки, в субботу золовкины посиделки, а в последний день недели - Прощенное воскресенье - принято просить у близких прощения.

На Масленицу водили хороводы, устраивали катание на лошадях, катались с горки, на коньках, ходили на ярмарки. посещали аттракционы.

Обязательный атрибут масленичной недели - соломенное чучело зимы, которое сжигали, чтобы весна быстрее пришла.

Блины на Масеницу

Главный вкусный символ всей недели - блины. Их готовят отдельно или с начинками и наполнителями. Самые популярные - блины со сметаной, с медом, со сгущенкой, с шоколадом, с вареньем, с рыбой, с творогом, с икрой, с мясом.

Отметим, что Великий пост в 2020 году начинается 2 марта, а православная Пасха приходится на 19 апреля.