До того как уволить своего помощника Владислава Суркова, который занимался украинским вопросом, президент РФ Владимир Путин встречался с ним.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает Telegram-канал "Пул N3", который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Песков об увольнении Суркова: Они [Путин и Сурков] встречались, никаких сомнений, что многолетний опыт и талант Суркова найдет себе применение. У меня нет никаких данных, где он собирается работать", - сказано в сообщении.

Скриншот: t.me/dimsmirnov175

Напомним, Владислав Сурков, который занимался вопросом украинско-российских отношений и ситуации на Донбассе, был уволен указом Путина от 18 февраля. Теперь украинскими делами занимается заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В российских СМИ сообщали, что он станет единоличным куратором украинского вопроса.

Также "Страна" анализировала, почему на самом деле уходит Сурков и что это меняет для Украины.