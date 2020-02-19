Кабмин сегодня назначил главу Госпогранслужбы 44-летнего Сергея Дейнеку главным пограничным уполномоченным Украины.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании.

Гончаренко выложил соответствующее распоряжение правительства.

Кабмин назначил главным пограничным уполномоченным Украины главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеку, освободив от этих обязанностей Петра Цигикала. Заместителем главного пограничного уполномоченного назначен первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.

В обязанности Дейнеко и Никифоренко будет контроль "надлежащего выполнения" действующего законодательства Украины, регулирующего деятельность госграниц и сотрудничества Украины на границах со странами-соседями.

Согласно пояснительной записке к распоряжению о назначении Дейнеко, реализация документа "не требует финансирования с Госбюджета Украины". Перед принятием документа он был согласован с МИД, Министерством финансов, Минразвития экономики, торговли и сельского хозяйства и Минюстиции.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Отметим, что Дейнеко был руководителем Госпогранслужбы экс-начальника погранотряда, который в 2014 году удерживал оборону Луганской пограничной базы. Летом прошлого года Зеленский назначил его председателем Государственной пограничной службы Украины.

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