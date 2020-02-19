В Киеве сегодня проходят акции протеста аграриев с требованием отставки главы НАБУ Артема Сытника.

Митингуют несколько тысяч работников агрохолдинга "Авангард". С утра они были под НАБУ, потом митинговали под Кабмином, скандируя "Сытника геть!" и "Гончарук - выходи!". А теперь отправились под Верховную Раду.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Как заявляют митингующих, НАБУ фабрикует против холдинга и его руководителей уголовные дела, стремясь парализовать работу предприятия, что может привести к потери тысяч рабочих мест.

Известно, что сотрудники компании обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию с компанией и остановить давление. Под текстом обращения подписи поставили более 30 тысяч аграриев.

Фото: Страна

Митинг за отставку Сытника под Радой. Фото "Страна"

Напомним, что компания "Авангард" принадлежат бизнесмену Олегу Бахматюку, в отношении которого НАБУ открыла уголовное производство. Свою позицию по этому делу Бахматюк изложил в интервью "Стране".

Он заявляет, что уголовное дело направлено на уничтожение его бизнеса и было открыто Сытником с целью мести.

Бахматюк рассказал, что против Сытника расследуется антикоррупционное дело (за это сейчас Рада хочет его уволить), главный свидетель в котором - советник родной сестры Бахматюка Наталии Василюк - Николай Надейко.

"Все строится фактически на показаниях Надейко. В любой цивилизованной стране такое совпадение свидетельствует о наличии конфликта интересов, о чем прекрасно знал генпрокурор Рябошапка, когда они незаконно передавали дело Сытнику. И то, что он делает - его личная месть мне за показания Надейко. Кстати, я с этим Найдейко познакомился в здании НАБУ в присутствии Сытника и его заместителя Новака", - сказал "Стране" Бахматюк.

Об этом коррупционном деле Сытника мы подробно рассказали в статье "Коньяк, водка и разбитые квадроциклы".