В ходе заседания в среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины утвердил список выдающихся спортсменов, которые получат президентскую стипендию. Любопытно, что в список вошел и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Также он опубликовал фото проекта постановления, на котором запечатлен список стипендиатов.

Согласно документу, Жан Беленюк, чемпион мира 2019 года по греко-римской борьбе, получит стипендию в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Кроме того, стипендию в размере 6,5 прожиточных минимумов получит тренер Беленюка Виталий Киселица.

Кроме того, в список вошли чемпионки мира 2019 года по дзюдо и фехтованию Дарья Белодед и Ольга Харлан, а также их тренеры.

Скриншот, фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, украинский парламентарий и спортсмен Жан Беленюк занял третье место в рейтинге "Борец года-2019" по версии United World Wrestling (UWW).