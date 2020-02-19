Власти Франции могут пересмотреть вопрос о статусе беженца для российского художника-акциониста Петра Павленского по итогам судебного разбирательства в связи с его участием в драке на Новый год. Но говорить об экстрадиции Павленского пока рано.

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает радио Franceinfo.

Журналисты спросили министра, будет ли художник выдворен из страны после публикации скандального секс-видео с участием кандидата в мэры Парижа. "Я ожидаю от человека, который пользуется статусом политического беженца, что он будет стремиться быть примерным гражданином. ...Он таковым не являлся в ночь с 31 декабря на 1 января", - сказал Кастанер.

По его словам, в новогоднюю ночь Павленский ударил троих человек, "после чего организовал свой побег и скрывался на протяжении месяца". В отношении россиянина ожидается судебное разбирательство. По решению суда и будет рассматриваться вопрос статусе беженца.

Министр пояснил, что говорить об экстрадиции Павленского пока рано и следует дождаться итогов расследований по двум разбирательствам.

Напомним, что Павленскому во Франции предъявлены обвинения в рамках дела о публикации компрометирующих видео Бенжамена Гриво. Художник будет отпущен на свободу, но помещен под судебный контроль.

Как писала "Страна", полиция Парижа 15 февраля задержала акциониста, который прославился прибиванием своих гениталий на Красной площади.