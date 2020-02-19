В Украине 19 февраля считается Днем Государственного Герба. Именно в этот день, в 1992 году Верховная Рада утвердила тризуб в качестве малого герба страны.

Об этом свидетельствует постановление Верховной Рады №2137-XII от 19 февраля 1992 года, обнародованное на сайте парламента.

"Утвердить тризуб в качестве малого герба Украины, считая его главным элементом большого герба Украины", - сказано в документе.

Тризубом называют знак Владимира Великого. Считается, что это стилизованное изображение сокола-Рарога, падающего на добычу - фамильный знак князей Рюриковичей. Впрочем, некоторые историки видят в нем изображение скипетра, якоря, трезубца или вил.

Еще в 1918 году тризуб также был выбран гербом УНР как символ соборности украинских земель. Что касается современного герба, конкурс на его проект был объявлен еще 24 июня 1991 года, до распада СССР. Он продлился до 4 октября 1991-го, жюри оценивало более 200 работ.

При этом только 8 из них не содержали изображение тризуба в том или ином виде. В результате победил в конкурсе проект историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого.

Любопытно, что на сегодняшний день Большой Государственный Герб Украины еще не утвержден Радой.

Напомним, недавно Лондон внес украинский герб в список символики экстремистов.

После этого разгорелся скандал. В итоге полиция Британии решила удалить украинский тризуб из пособия по противодействию экстремизму.