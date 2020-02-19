Китайские власти удивлены решением Москвы запретить въезд в Россию гражданам КНР. Однако эксперты полагают, что Пекин отнесся к этому сдержанно и не будет принимать ответных мер.

Об этом информируют источники в дипломатических кругах Китая, передает "Коммерсант".

В Китае полагают, что закрытие Россией границы не является целесообразным шагом, так как распространение эпидемии коронавируса замедлилось. "Решение принято в момент, когда число заболевших пошло на спад, поэтому не вполне понятно, какой логикой руководствовались российские власти, перекрывая все четыре маршрута", - заявил источник.

"Официальная реакция Китая, судя по всему, будет сдержанной и обойдется без каких-либо ответных жестов. Но решение будет воспринято в Пекине с сожалением, особенно учитывая те огромные усилия, которые сегодня предпринимает китайская сторона, для того чтобы минимизировать ущерб от распространения коронавируса", - считает директор Центра комплексного китаеведения МГИМО Алексей Воскресенский.

Он отметил, что другие страны, которые тесно связаны с Китаем не пошли на те меры, которые предприняла Россия, будучи стратегическим партнером КНР.

Стоит отметить, что ведущие китайские компании AliExpress, Huawei и Xiaomi отказались от комментариев данного шага со стороны РФ.

В свою очередь гражданин КНР Фан Фэй, основатель платформы "Серый Мокко", которая объединяет носителей китайского языка на территории России, заявил, что китайские студенты спокойно восприняли решение Москвы, однако считают, что российские власти не вовремя сообщили об отказе пускать их в РФ. "Решение о приостановке (въезда китайцев в Россию - Ред.) объявили, когда в Китае поздняя ночь, люди спят. Если им надо успеть срочно вернуться в Россию, значит надо ночью ехать в аэропорт с надеждой, что там есть рейсы и билеты. Это просто нереально", - считает Фан Фэй.

Напомним, что начиная с четверга, 20 февраля, Россия приостановит въезд граждан Китая из-за эпидемии коронавируса в стране. Запрет на въезд коснется трудовых мигрантов, студентов, туристов и приезжающих с частными визитами.

Также мы писали о том, что этой ночью в Китай из Киева вылетел лайнер для эвакуации граждан Украины и группы иностранцев из охваченного эпидемией Уханя.