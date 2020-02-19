Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов покидает свой пост.

Об этом он сам сообщил "Стране".

"Я получил два предложения, и по одному из них принял решение", - коротко сообщил Голованов, не уточнив, что это за проект.

"Решение об уходе далось мне непросто. Я пришел на канал три года назад в непростой для NewsOne период кадровых перестановок. Даже без цифровой лицензии нам удалось вывести канал в лидеры информационного ТВ в первую очередь благодаря талантливому и сильному коллективу, который продолжит делать большое дело. А мне пора двигаться дальше", - сказал Голованов.

По информации "Страны", Голованов уходит на новый телеканал Рината Ахметова "Украина 24".

Ранее, как мы писали, туда перешел телеведущий Тигран Мартиросян с телеканала "Наш". Также там будет работать ведущая с "5 канала" Янина Соколова.