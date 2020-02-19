Контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области, который 18 февраля временно закрывали для обновления электрических сетей, утром в среду, 19 февраля, снова заработал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным министерства, на КПВВ "Марьинка" завершили все необходимые работы. По состоянию на 10:00 19 февраля все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе работают в штатном режиме по зимнему графику.

Отметим, согласно зимнему режиму работы, с 1 декабря и до конца зимы через КПВВ на Донбассе людей пропускают с 08:00 до 17:00. С 1 марта пункты пропуска переходят на весенний режим и начинают работать с 07:00 до 18:30.

Скриншот: Facebook/ МВС України

Напомним, "Страна" писала о том, что с конца ноября прошлого года вступил в силу новый порядок въезда и выезда лиц, а также перемещения товаров на неподконтрольные территории в Донецкой и Луганской областях. В основном изменения коснулись порядка въезда и выезда детей.