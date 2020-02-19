В Киеве иностранцы избили и обокрали водителя такси, после чего скрылись на его же автомобиле. Полиция задержала преступников и теперь они могут сесть на 8 лет.

Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Во вторник, 18 февраля, правоохранители сообщили об инциденте с участием двоих иностранцев. На Борщаговской улице гости столицы напали на таксиста, который ждал клиента на улице. Преступники избили 46-летнего водителя, украли деньги и мобильный телефон, после чего угнали транспорт. Позже медики констатировали у потерпевшего перелом бедренной кости.

Фото: Нацполиция Украины

Фото: Нацполиция Украины

"В ходе отработки полученной информации правоохранители разыскали автомобиль потерпевшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались - 22-летние уроженцы другого государства, ранее к уголовной ответственности не привлекались", - сообщают в полиции.

Против преступников было открыто уголовное производство по двум статьям, за грабеж и угон автомобиля. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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