Вчера Донбасс опять стал темой номер один - не только у нас, но и в мире. На фронте произошло столкновение, которое закончилось гибелью солдат с обеих сторон и новыми подвижками войск в "серой зоне".

Тем же вечером этот вопрос обсудили на заседании Совета безопасности ООН. Который прошел на фоне еще одной новости - об отставке помощника Путина Владислава Суркова. Он занимался в Кремле донбасским направлением и считался сторонником жесткой позиции по Украине.

Именно с уходом Суркова на Банковой связывали возможность отойти от буквы "Минска-2" и провести реинтеграцию Донбасса по своему сценарию. Который предусматривает передачу границы Украине до выборов на Донбассе.

Однако, риторика России, как видно по вчерашним заявлениям в ООН, не поменялась. Москва по-прежнему настаивает на выполнении прописанной изначально последовательности Минских соглашений: сначала выборы и особый статус в Конституции Украины, затем граница.

Что это означает для Украины и мирного процесса - разбиралась "Страна".

Уход Суркова. Изменилась ли позиция РФ?

Вчера на сайте Кремля появилось официальное заявление о том, что Владислав Сурков покидает администрацию президента России.

Заявления о его отставке прозвучали впервые 25 января. Тогда близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков заявил, что помощник Путина не согласен со сменой стратегии на украинском направлении. Поэтому покидает свой пост.

Смена стратегии, по всей видимости, была персонализирована в лице Дмитрия Козака - бывшего вице-премьера, который после отставки кабмина Медведева перешел на работу в Кремль. Заниматься почти тем же, что и Сурков - Украиной.

Еще будучи в правительстве Козак курировал экономическое сотрудничество с "ДНР/ЛНР", тогда как Сурков занимался политическими вопросами.

У Суркова критиковали Козака за якобы намерения сдать Украине Донбасс на ее условиях - в обмен на снятие санкций.

По другой версии, их противостояние носило не идеологический, а чисто аппаратный характер.

Да и в любом случае, было очевидно, что политические решения по "ДНР" и "ЛНР" принимает лично Путин. Чья риторика ни до, ни после перевода Козака в Кремль не поменялась: Украина должна выполнить политическую часть Минских соглашений.

Как раз вчера, когда Сурков официально покинул Кремль, представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя обвинил "некоторых украинских чиновников" в саботаже Минских соглашений.

"Россию тревожат попытки сознательно или неосознанно подменять минскую формулу другими форматами", - заявил он и добавил, что Киеву нужно садиться за стол переговоров с сепаратистами, если в Украине хотят провести выборы на Донбассе.

"Без учета мнения жителей Донецка и Луганска никакое урегулирование невозможно. Пора, наконец, понять, что выборы в Донбассе могут состояться только в атмосфере доверия населения к электоральному процессу", - сказал Небензя.

Он также обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений: "К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняется разве что два: о работе контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Представитель РФ также дал понять, что подменять Минский формат Нормандским нельзя - а именно в этом направлении работает Киев.

В целом это был достаточно развернутый ответ на последние заявления, звучавшие из Украины накануне. Речь идет о разных форматах урегулирования, не связанных с Минскими соглашениями: совместное патрулирование на границе, "хорватская модель" и прочие идеи команды Зе.

Россия дала понять, что иной дорожной карты, кроме Минской, для нее не существует.

Тем более, что сам Зеленский с этим де-факто согласился на встече в Париже, поставив свою попись под итоговым заявлением, где шла речь о необходимости реализации всех политических мер, указанных в Минских соглашениях 2015 года.

Но значит ли это, что урегулирование на Донбассе зашло в тупик? Ведь пока нет признаков ни того, что Украина захочет реализовывать политическую часть "Минска-2".

Минский тупик для Зеленского

Политический тупик, связанный с Минскими соглашениями, конечно, очевиден и для Кремля. Однако тупик лучше, чем провал. Ведь то, что предлагает Украина, это по сути капитуляция для Москвы.

Тем более, что минский тупик объективно серьезнее бьет по Украине, на чьей территории тлеет война. И чем дольше длится подвешенное состояние, тем больше проблем именно у Киева. Как экономических, так и внутриполитических: население все настойчивее требует закончить конфликт, и политики, которые этот запрос не выполняют, теряют свои позиции (характерный пример - Петр Порошенко).

И последние обострения на фронте не укрепляют позиции Зеленского, а наоборот. Сторонники "партии мира" критикуют его за то, что до сих пор не может закончить войну (а лишь только говорит об этом) и люди продолжат гибнуть. А сторонники "партии войны" обвиняют в "капитуляции", мол, как вообще можно говорить о "мире с агрессором", если бои продолжаются.

Именно это, как, вероятно, рассчитывает Кремль, вынудит Украину рано или поздно выполнить "Минск-2".

Чем будет заниматься Козак

Пока политический процесс стоит да и война продолжается, в Кремле, судя по назначениям, настроены больше заниматься внутренними проблемами в "ДНР" и "ЛНР".

В этом смысле замена Суркова на Козака явно выглядит как смена приоритетов - с политического (где все застыло) на хозяйственный.

Экономических проблем в "республиках" очень много. Главная из которых - это полумертвое состояние местной промышленности. Чем вызваны и остальные негоразды: огромные долги по зарплатам и в целом низкий уровень оплаты труда. Что является источником постоянного недовольства местного населения.

Видимо, этот вопрос и будет решать в Кремле "экономист" Козак.

Признаков того, что социально-экономическое направление станет приоритетным, уже немало. Это и рост пенсий в "республиках", и появление в "правительстве ДНР" нового "премьер-министра" Владимира Пашкова - бывшего замгубернатора Иркутской области и ранее - куратора "национализированных" после украинской блокады предприятий.

В принципе, Козак и раньше занимался этой темой - когда еще работал в правительстве. Однако сейчас его статус заметно вырос - теперь он стал ближе к Путину.

На том же уровне Козак будет работать и с Украиной в целом - решать прикладные экономические задачи (газ, банки, вода в Крым и так далее). Тем более, что статус его визави в Украине - Андрея Ермака - недавно вырос до уровня главы Офиса президента.

Отметим, что решение экономических проблем в "ДНР/ЛНР" является ключевым вопросом для Москвы.

Во-многом, к слову, на этих очевидных проблемах и держится жесткая позиция Киева по Минским соглашениям.

В украинской власти есть мнение, что невозможность наладить нормальную жизнь в "республиках" рано или поздно приведет к тому, что Россия просто решит их "сбросить как балласт" и отдать Украине на условиях Киева в обмен на снятие санкций.

Каким образом Козак будет решать эти проблемы и сможет ли их решить - увидим в ближайшее время.