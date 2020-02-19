Верховный суд открыл производство касаемо легитимности переименования проспектов Московского и Ватутина в Киеве и присвоения им имен Бандеры и Шухевича.

Об этом в Facebook сообщила инициатор иска Елена Бережная.

"Наконец Верховный суд прислал определение об открытии производства по нашей кассационной жалобе на постановление Шестого апелляционного административного суда по делу о переименовании проспектов Московского и имени легендарного генерала Николая Ватутина...", - написала Бережная.

Она заявила, что намерена отстаивать законное решение суда первой инстанции, который отменял решения Киевского городского совета о соответствующих переименованиях от 7 июля 2016 года и 1 июня 2017 года.

Скриншот, фото: Facebook/ Елена Бережная

Напомним, летом прошлого года Окружной административный суд города Киева постановил, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы в Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры. Поэтому суд отменил решение Киеврады о переименовании.

Однако уже в декабре Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры и проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.