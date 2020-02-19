У здания Офиса президента было замечено несколько автомобилей спецтехники. Судя по всему машины были выставлены у госучереждения из-за возможных акций протеста по поводу правок к проекту закона о продаже земли, изменений в налогообложении ФОП и др.

В среду, 19 февраля, пользовательница Facebook Елена Скидан опубликовала фотографии с места событий. "У президента ждут гостей - всё готово по высшему классу", - пишет Елена.

Скриншот: Елена Скидан в Фейсбук

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, из-за поступивших сообщений о предстоящих акциях протеста в центре Киева были введены усиленные меры безопасности. Для этого привлекли около тысячи защитников правопорядка.

Также мы писали о том, что на одну из акций протеста против принятия Радой закона о продаже земли пришло около 500 человек.