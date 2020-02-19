Рано утром 19 февраля из Украины вылетел борт SkyUp, который эвакуирует украинцев из Уханя. Он должен вернуться 20 февраля. В списке на эвакуацию около 50 граждан Украины и около 30 иностранцев. Ему предстоит преодолеть порядка 14 тысяч километров в обе стороны. Лайнер приземлится в аэропорту Уханя сегодня вечером.

"Страна" следит за тем, как происходит эвакуация украинцев из охваченного коронавирусом Уханя. Материал обновляется.

13:55 Вечером, в 17:30, будет брифинг Минздрава по поводу коронавируса.

13:40 Начался брифинг премьер-министра Алексея Гончарука. Он сразу начал говорить о ситуации с эвакуацией: "Мы своих не бросаем. Люди должны вернуться в Украину. МОЗ каждый час мне докладывает о объектах, где будут размещены украинцы. В целях безопасности не буду называть место".

Что касается информации, что место, где будут находиться эвакуированные, возьмут в кольцо правоохранители Гончарук сказал: "Объект будет защищен, чтобы инфекция не распространилась и, чтобы по не было провокаций у отношении эвакуированных".

Он назвал истерией нежелание местных властей принимать украинцев на карантин и напомнил, что они здоровы.

13:30 "Судя по тому, как рады видеть дома эвакуируемых из Уханя, принять их готов лишь Чернобыль" - пишут в сети

13:17 ГосЧС подготовила семь автобусов для перевозки эвакуированных. К проведению операции привлекут 33 спасателей.

13:10 В Ровенской государственной областной администрации заявили, что регион не может принять и разместить украинцев, которых эвакуируют из охваченного коронавирусом китайского Уханя. В ОГА сообщили об отсутствии возможности обеспечения необходимых мер в лечебно-профилактических заведениях области.

13:05 Территорию, где будут находиться эвакуированные украинцы ежесуточно будут охранять 30 полицейских и 17 военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщили в МВД.

12:30 Борт вылетел из Алматы и пролетает над территорией Китая. То есть он преодолел примерно половину пути.

Фото: radarbox24.com

12:00 Больница в Мироновке Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Повезут ли прибывших в Мироновку на карантин - не ясно. Пока это лишь предложения для МОЗа. Тем более, что для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 граждан, которые на данный момент проходят лечение.

Фото: Украинские новости

11:30 Самолет все еще находится в аэропорту Алматы. Из-за длительности перелета там должна смениться часть экипажа.

10:00 Премьер-министр Алексей Гончарук обнародовал видео взлета самолета в аэропорту "Борисполь"

⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.



Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.



Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020

09:20 Boeing 737-73V пересек Черное море, пролетел над Грузией, Азербайджаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном. Он приземлился в аэропорту Алматы в 13:06 по местному времени (09:06 по киевскому) и пока находится в Казахстане.

02:50 Самолет SkyUp вылетел из аэропорта "Борисполь". Об этом свидетельствуют данные Flightradar. Китайская сторона предоставила разрешение другим странам на осуществление рейсов для эвакуации из Уханя не ранее 22:00 по местному времени. Выполняя требование китайской стороны, самолет вылетел из Киева в 02:50. Он прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, это 16:00 по киевскому времени.

Что известно о самолете и экипаже

На брифинге перед вылетом генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий сообщил, что в Ухань отправился самолет, который обычно выполняет регулярные и чартерные рейсы, то есть, комфорт для пассажиров будет обеспечен. На борту их будут кормить: питание взяли с собой в аэропорту "Борисполь". По его словам, специалисты приняли дополнительные меры безопасности для экипажа и всей команды судна. Что это за меры гендиректор не уточнил. Команда будет состоять из 16 членов экипажа. Они согласились на это добровольно. Часть экипажа сядет в Казахстане (из-за длительности перелета, это эстафетный экипаж).

Сопровождать пассажиров будут два врача и медсестра. По возвращении в Украину самолет продезинфицируют в соответствии со стандартами ВОЗ: дезинфицируют все фильтры и системы. На это уйдет до двух суток

Что будет по прибытию

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. В Минздраве ранее сообщали, что возьмут на борт только здоровых граждан. Если у кого-то из эвакуируемых проявятся симптомы болезни, он останется в Китае и будет госпитализирован.

В начале сообщалось, что по возвращению самолет приземлится в аэропорту "Борисполь", вчера появилась информация, что самолет может сесть в аэропорту Львова. Видимо, это зависит от того, где эвакуированных разместят на 14-дневный карантин. Места размещения не разглашают.

Перед вылетом глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила: "Мы нашли безопасные места для карантина. Места безопасные, как для граждан, которых эвакуируют, так и всех остальных". Где находятся эти пункты она не конкретизировала.

Планируется, что к месту карантина прибывших развезут автобусы под охраной Нацгвардии. Благодаря упрощенной процедуре оформления в автобусы пассажиры сядут прямо с трапа. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы, а санитарная служба должна провести дезинфекцию.

Ранее население Киевской и Тернопольской областей, где по слухам, могут разместить прибывших, взбунтовалось. В Тернопольской области местные жители даже перекрывали дороги.

Протест на въезде в тернопольский санаторий "Медобори". Фото с сайта Тернополяне

Накануне вылета Владимир Зеленский заявил, что протесты подогревают политики и пригрозил разместить прибывших в их особняках в Конча-Заспе.

"Мы забираем наших граждан. Если вы увидите статистику, там даже не взрослые люди, а мальчики и девочки, все почти... много 90-х годов рождения" - сказал президент.

Тем временем число жертв вируса Covid-19 перевалило за 2 000 человек. Число заболевших новой формой пневмонии составило 75 184 человека, умерло уже 2 013 человек.