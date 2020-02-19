В ночь со вторника на среду, 19 февраля, в Николаевской области, на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП: здесь столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Пострадали 18 человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, авария произошла около 01:35. ДТП случилось на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса". Столкнулись рейсовый автобус TemsaDiamond сообщением "Одесса-Киев" и грузовой автомобиль Volvo.

В момент столкновения в автобусе находились 39 пассажиров и два водителя. Пострадали водитель и 17 пассажиров. Их с травмами различной степени тяжести отправили в больницы Одесской области.

Водителя пришлось деблокировать спасателям с помощью спецоборудования. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались. По состоянию на утро 19 февраля 8 граждан после оказания медпомощи покинули лечебные заведения.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, в начале февраля под Воронежем в аварию попал автобус с жителями Луганской области. Погибли трое, пятеро пострадали.