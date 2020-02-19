Гражданин Мексики был арестован по подозрению в слежке за официальным лицом США в пользу Российской Федерации. Американские силовики утверждают, что Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес имел контакт с российским чиновником, по чьим указаниям и выполнял различные задания.

Об этом сообщает CNN.

Стало известно, что Фуэнтес, который работал в Сингапуре и занимался научными исследованиями, был завербован российским правительственным чиновником в прошлом году и получил выяснить номер автомобиля, принадлежащего чиновнику в правительстве США.

Сообщается, что фото автомобиля было обнаружено в телефоне у жены шпиона, когда пара пыталась вылететь в Мексику. После задержания Фуэнтес заявил, что авто было сфотографировано по поручению российского чиновника.

По сведениям американского Минюста, мексиканец посещал Российскую Федерацию, где получал указания от представителей российских спецслужб

Напомним, что ранее в Давосе была раскрыта и предотвращена операция российских шпионов, которые выдавали себя за сантехников.

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