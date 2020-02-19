Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет на 100% достоверной информации о том, кто же первый начал массированный огонь вблизи Золотого 18 февраля.

Видео с блиц-интервью из кулуаров Рады разместил во вторник канал Наш на своем Yotube-канале.

"Сейчас никто не имеет достоверной информации, как это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны, какие формирования принимали в этом участие...", - заявил в частности Давид Арахамия.

Журналисты сразу поставили ему уточняющий вопрос, считает ли он, что огонь первыми могли открыть украинские военнослужащие, на что Арахамия ответил уклончиво.

"Конечно, понятно, с какой они стороны... Мы имеем в виду... Какие у нас потери, как это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и другое. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - ответил глава фракции.

Видео: Наш

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