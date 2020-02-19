В Киев из аннексированного Крыма прибыл ранее осужденный российским судом журналист Николай Семена. Теперь он пройдет лечение в клинике на базе Государственного управления делами.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудники Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По словам омбудсмена, Семена получит необходимое высококвалифицированное лечение на базе Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами, расположенного в Киеве.

"Кроме того, после прохождения курса лечения и реабилитации он получит социальное обеспечение от государства в полном объеме", - добавила Денисова.

Скриншот: Людмила Денисова в Фейсбук

Напомним, что Железнодорожный райсуд аннексированного Симферополя 22 сентября 2017 года назначил 67-летнему журналисту условное наказание, а также запретил три года заниматься публичной деятельностью.

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