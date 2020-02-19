Во Львове нарастает паника из-за слухов о прибытии украинцев из эпицентра коронавируса в Китае.

Самолет для эвакуации уже вылетел в Ухань и ожидается в Украине утром 20 февраля.

Власти пока не сообщают место прибытия, а украинские регионы протестуют против приема сограждан - 98 человек, которые должны пройти двухнедельный карантин.

Губернатор Максим Козицкий уверяет, что их везут не во Львов.

При этом директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько заявил, что в инфекционной больнице Львова и в госпитале ветеранов в Винниках есть условия для их приема, что подогрело слухи о том, что самолет летит во Львов. Как и заявление экс-губернатора и нардепа Олега Синютки о том, что, по информации из его источников в Минздраве и Мининфраструкруры, прибытие точно рассматривают во Львов и делают это втайне.

А тут еще львовяне начали массово получать фейковые смски такого содержания: "Привет! Наберите этот номер горячей линии: (дальше идет номер), там зафиксируют голос, что мы против и не готовы принимать у себя людей из Китая на карантин. Разошли все своим знакомым! Пока не поздно".

В военном госпитале имени Юрия Липы в Винниках под Львовом, где лечатся в основном бойцов АТО и сейчас там находится 750 пациентов, как рассказали "Стране" местные медики, уже освободили девятый этаж и провели собрание, на котором сообщили, что к ним доставят эвакуированных из Китая.

Что вызвало бунт среди части сотрудников.

В среду, 19 февраля, работники госпиталя атаковали кабинет гендиректора госпиталя Максима Прикупенко, который как раз вышел из отпуска.

"Нам не выдали никаких дополнительных средств защиты, не переоборудовали помещения, никакого дополнительного технического оборудования не поставили, как и не привезли дополнительных медикаментов, как должно было бы быть в такой ситуации. Конечно, медики паникуют, санитарки рыдают и грозятся не выйти на работу", - сказал нам один из сотрудников.

Официально в госпитале открещиваются от подготовки к приему эвакуированных из Китая.

"На данный момент госпиталь функционирует в штатном режиме. Никаких сообщений или приказов о вероятном размещение эвакуированных из Китая людей мы не получали", - заявили "Стране" в медучреждении.

Также родные пациентов жалуются, что их начали принудительно выписывать.

"Всем пациентов терапии, это отделение на 5 этаже, где лечатся ветераны АТО со всей области, сказали оставить палаты до 17:00 19 февраля. Родственники физически не имеют возможности в течение нескольких часов организовать их комфортную доставку домой после "принудительной" выписки", - говорит львовянка, менеджер одного из комплексов отдыха Татьяна Первий.

Львовяне тем временем возмущаются возможным прибытием сограждан в местный госпиталь. Город, в котором большинство не голосовало за Зеленского, еще больше ополчился против Зе.

Одни советуют ему принять эвакуированных в Конча-Заспе, у себя на родине в Кривом Роге или в правительственной больнице в Феофании, другие на полноме серьезе говорят о намеренной "диверсии", мол, Зе хочет заразить Западную Украину в отместку за то, что не голосовали за него и дальше не поддерживают, а некоторые даже верят, что Зе делает это якобы по указке из Кремля.

"В Феофании очень профессиональная медицина. Или, может, во Львове слишком много населения?" - пишет в Facebook Надежда Либович.

"В Межигорье - там чистый воздух, страусы", - предлагает Ольга Гладка.

"Львовяне не голосовали за Зе, поэтому так", - выдвигает теорию Ольга Кухар.

"В Киев - там врачи более опытные. Вы хотите уничтожить Западную Украину, она вам поперек горла давно стоит", - согласен пользователь с ником Миклах Львив.

"Уже всеми методами уничтожают Львов, а теперь и коронавирус. Видели, как лечат в инфекционной больнице? Врачам нет дела до пациентов, едят пиццу во время работы, а когда приходят пациенты с жалобами, они отправляют в палату без помощи. Так еще и вирус. Позор львовским чиновникам", - сетует львовянка Ярослава Пелешок.

"Вы что, с ума сошли? Хотите положить весь город? Сколько вам заплатили? У вас нечем лечить, госпиталь в центре города, может, лучше на территорию ВР - там места завались!" - возмущается Татьяна Ваганва.

"Львов Зеленскому, как кость в горле. Поэтому и хочет нас уничтожить. Пусть везет в Кривой Рог к своим родным", - пишет львовянка Оля Бавдис.

"На восток всех! Отстаньте от Львова", - пишет Ольга.

Некоторые считают, что власть сама способствует раздуванию паники, когда эвакуация окутана тайной.

"На Киевщине, например в Феофании, или на куче объектов отдыха и лечебного направления, есть больше возможностей создать комфорт и оказать помощь. Если смотреть, как сделали другие, например, Канада, то там прилетел военный борт, людей забрали на карантин на военную базу. Обо всем рассказали в СМИ. У нас же за день количество официальных мест размещений изменилась с 3 до 12. Самолет два раза поменял место посадки. Комик произнес пламенный спич о барыгах в Конча Заспе. Впечатление, что решения нет. А правительство и президент больше всего сделали для паники", - полагает Роман Соломонюк.

Часть львовян полагает, что панику разгоняют порохоботы.

"Эти люди ради возвращения Порошенко заразили бы 73 процента", - считает активист Олег Радик.

Другие призывают "узбагоиться". Мол, это же наши сограждане, они не прокаженные, а просто жили в эпицентре вируса и должны пройти карантин, а обычно набожные львовяне должны продемонстрировать милосердие.

"Хочется кричать, но не буду. А ничего, что этот коронавирус начался гораздо быстрее, чем объявили по ящику? А ничего, что без всяких карантинов уже приехало 500-700 человек из Китая? А ничего, что это вполне здоровые люди? Ситуация со всем этим карантино-коронавирусом только усилила мою ненависть к политикам, которые раздувают эту панику и увеличила сомнения в журналистах, которые принимают в этом участие. Узбагойтесь!", - написал на своей странице в Facebook львовский ресторатор Вадо Арзуманян.