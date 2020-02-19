Сегодняшний день 19 февраля для украинского парламента не пройдет без рассмотрения правок к скандальному законопроекту о продаже земли. Однако депутаты Верховной Рады рассмотрят и другие законодательные инициативы.

Об этом гласит повестка дня, опубликованная на сайте Рады.

Народные избранники будут голосовать и за президентский проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

Сегодня Рада также рассмотрит изменения в Закон "О национальной безопасности Украины" касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск.

Во время этого рабочего дня депутаты обсудят изменения в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".

А с 16:00 у нардепов начнется работа в парламентских комитетах и фракциях.

Стоит отметить, что по мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Рада будет рассматривать закон о земле во втором чтении в течение 2,5-3 месяцев.

Также мы публиковали яркие фотографии драки депутатов в зале украинского парламента во время рассмотрения земельного законопроекта.