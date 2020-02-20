20 февраля для всех знаков зодиака станет хорошим днем, чтобы проявить организаторские способности. Вопросы по работе будут спориться, поддадутся старые проблемы, которые вы предпочитали откладывать на потом.

Предлагаем вашему вниманию астропрогноз на сегодняшний день, а также гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам будет сложно сохранить миролюбивые отношения с окружающими. Вы можете невольно оказаться зачинщиками конфликтных моментов. Избежать этого получится, если анализировать прошлые ошибки и набираться опыта. Будьте терпимее к людям преклонного возраста. К концу вечера в голову придут толковые мысли.

Телец (21.04 - 20.05)

Успех дальнейших дел будет зависеть от вашей собранности. Вам придется принимать решения и действовать быстро. Сегодня и завтра может ощущаться нешуточное напряжение. Чтобы пережить непростое время оптимально, позволяйте себе отдохнуть. Обращайте внимание на своего здоровье, старайтесь чаще радовать себя.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня будет полезно общаться с представителями старшего поколения, которые могут поделиться житейской мудростью. Четверг в целом благоприятен для расширения круга знакомств. В будущем они могут перерасти в полезные и приятные связи.

Рак (22.06 - 22.07)

День будет благоприятным, но может понадобиться искусство дипломатии, чтобы сглаживать недоразумения. Звезды советуют не тратить энергию зря и сосредоточиться на том, что принесет вам пользу или создаст что-то ценное. Сегодня лучше не делать капиталовложений и обратить внимание на свое здоровье.

Лев (23.07 - 23.08)

Четверг заставит вас немного побеспокоиться, но вы быстро найдете решение, как в рабочих трудностях, так и в домашних хлопотах. Возможно, вашим родным потребуется помощь. Вы прекрасно справляетесь с обязанностями, возложенными на вас. Поэтому не забывайте себя хвалить и разрешать самим себе заслуженные мгновения отдыха.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам не удастся остаться незамеченными, на вас будут обращать внимание как коллеги по работе, так и случайные прохожие на улице. День благоприятен для творческой работы. Звезды обещают вам реализацию ваших идей, если вы позволите себе смелые эксперименты и незапланированные встречи. Положитесь на свою интуицию.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня смогут заручиться помощью коллег для кропотливой и напряженной работы. При правильном и равномерном распределении ответственности вы сможете значительно укрепить свои позиции на работе и даже добиться карьерного роста. Сегодня вы покажете завидную деловую хватку, которая поможет добиться блестящих результатов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День готовит Скорпионам испытания. Для благоприятного исхода пригодится умение анализировать и делать прогнозы. Возможно, вы сможете составить план действий, который сделает жизнь более комфортной и приятной. Сегодня ваша интуиция будет практически феноменальной. Вы удивительным образом предугадываете события, говорите важные слова в нужный момент и делаете то, что необходимо.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Отложите сегодняшнюю спешку, ваши отношения проверяются на устойчивость. Поэтому необходимо с трезвыми мыслями проанализировать все события, которые происходят вокруг. Вас словно затягивает в воронку неприятностей. Найдите время на то, чтобы уединиться и спокойно осмыслить все процессы. Не позволяйте втягивать себя в хаос, который будет царить вокруг. Вы можете почувствовать, что выпадете из общего ритма, однако совсем скоро ситуация изменится.

Козерог (22.12 - 20.01)

День будет благоприятен для того, чтобы навести порядок в финансовых делах. Их состояние ухудшилось из-за вашей невнимательности. В остальном все складывается прекрасно - вы укрепляете знакомства, ваша тактичность позволяет вам сглаживать конфликтные углы, а обаяние способствует прогрессу в личных и рабочих сферах жизни. День подходит для саморазвития и самосовершенствования.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшние события будут развиваться не совсем так, как вы планировали. К сожалению, повлиять на ход событий вам вряд ли удастся. Зато день позволит Водолеям двигаться в избранном направлении. Но в новых делах не стоит ждать незамедлительных результатов. Вторая половина дня будет благоприятной для встреч. Вам предстоит приятное общество бывших знакомых, которые поделятся интересными идеями. Случайным образом вы сможете натолкнуться на необходимый ключ к разгадке давно интересующего вас вопроса.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ваш девиз на сегодняшний день - добросовестность, оптимизм, трудолюбие и своевременность. Рыбам срочно нужно освоить умение договариваться и урегулировать разногласия. Это непростая задача, но именно от вас зависит конструктивность предстоящего диалога. Вам может искусство дипломатии, а именно уклончивость и ряд ухищрений на пути к поставленной цели. Тренируйте эти навыки, чтобы добиться успехов на выбранном поприще.

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