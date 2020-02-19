Двенадцать студентов техникума с усиленной военной подготовкой в Тернополе попали в больницу с пищевым отравлением. Все они питались в столовой образовательного учреждения.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины.

Информация об отравлении поступила к спасателям в среду, 19 февраля.

"...В инфекционное отделение Збаражской ЦРБ, с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учащихся (2003 - 2005 г.н.), которые употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера девять работников предприятия во Львовской области были госпитализированы в больницу с серьезным отравлением.

Также мы писали о том, что на отдыхе в Карпатах с пищевым отравлением на больничные койки угодили 14 человек, из них 4 ребенка.