Часть пассажиров с пораженного коронавирусом Covid-19 круизного лайнера Diamond Princess наконец-то сошла на берег. Те, кто отбывал 14-дневный карантин на борту корабля, начали высадку, и японские чиновники ожидают, что к концу сегодняшнего дня борт покинут 500 человек.

Тест на коронавирус показал отрицательный результат у первой группы пассажиров. Туристы теперь могут свободно возвращаться к нормальной жизни, хотя официальные лица сообщают о том, что проведут обзвон всех людей, побывавших на борту, в течение следующих нескольких дней, передает японское издание NHK.

Стоит отметить, что любой, кто делил каюту с зараженным пассажиром, должен оставаться на борту. Они будут отбывать еще один 14-дневный карантинный период.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Известно, что у 99 пассажиров, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в карантине у берегов Японии, был выявлен коронавирус.

Также мы сообщали о том, что самолет с эвакуированными украинцами вернется из Уханя 20 февраля. Люди нескольких городов Украины уже протестуют из-за слухов о размещении у них на карантин эвакуированных из Уханя сограждан.