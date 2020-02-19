Компания SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, может начать отправлять туристов в космос уже в 2021 году. Соглашение, позволяющее наладить коммерческие полеты было заключено с компанией Space Adventures.

Об этом сообщает пресс-служба Илона Маска.

Во вторник, 18 февраля, представители Space Adventures совместно со SpaceX сообщили о том, что участниками первого туристического полета в космос, который запланирован на конец 2021 - середину 2022 года, станут четыре человека.

Уже известно, что путешествие пройдет на борту корабля Crew Dragon, который не будет состыковываться с МКС, а окажется в свободном полете на орбите Земли. Стоимость такого удовольствия пока не разглашается.

"Эта историческая миссия станет очередным шагом на пути к тому, чтобы сделать космические полеты возможными для людей, которые мечтают об этом. Мы рады работать с командой Space Adventures над этой миссией", - заявила президент SpaceX Гвин Шотвелл.

Ранее мы показывали фото стильных скафандров и другой экипировки, разработанных для будущих космических туристов.

Также "Страна" рассказывала о том, что в космос планирует полететь мэр Днепра Борис Филатов. Он даже приобрел билет на суборбитальный полет.