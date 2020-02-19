Российская сторона будет принимать решение о целесообразности новой встречи "Нормандской четверки" в зависимости от выполнения украинскими властями Минских соглашений.

Нормандская встреча должна не заменить "Минск", а способствовать реализации его договоренностей. Такое заявление сделал представитель Российской Федерации Василий Небензя во время внеочередного заседания Совета Безопасности ООН.

Во вторник, 18 февраля Небензя отметил, что Россию беспокоят попытки Киева подменить минские соглашения другими форматами решения военного конфликта на Донбассе.

"Считаем важным вновь подчеркнуть, что работа этого (Минского - Ред.) формата будет результативна лишь в том случае, если она будет строиться вокруг безусловного выполнения комплекса мер и достигнутых в "Нормандском формате" договоренностей", - заявил российский дипломат.

Небензя отметил, что необходимость выполнять Минские соглашения была подтверждена на предыдущей "нормандской встрече" в Париже, 9 декабря прошлого года.

"Реализация именно этого подхода всеми участниками, в первую очередь Украиной, и станет для нас решающим фактором для оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате", - добавил представитель РФ.

Ранее "Страна" подробно разбирала итоги внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, которое было проведено в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе.

Также вчера украинская разведка заявила о том, что военные силы РФ готовятся к вторжению в Украину.