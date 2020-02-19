В аэропорту Торонто лайнер сел без колеса, фото: twitter.com/TomPodolec

В аэропорту Торонто едва не разыгралась трагедия. Лайнер авиакомпании Air Canada, который летел в Канаду из Нью-Йорка, совершил посадку без колеса правой стойки шасси, которое сломалось и отлетело еще при взлете самолета.

На борту воздушного судна находилось 120 пассажиров и пять членов экипажа, которому удалось справиться с тяжелой машиной и удачно посадить борт на ВПП аэропорта.

В свою очередь корреспондент CTV News Том Подолец выложил в своем Twitter видео с аварийной посадкой лайнера. На кадрах хорошо видно, что пилотам удалось удержать лайнер в воздухе как положено и правильно приземлиться.

"Самолет остановился на взлетно-посадочной полосе №23. Был отбуксирован по маршруту. Никто не пострадал", - написал Том Подолец.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью 19 февраля в Китай вылетел лайнер для эвакуации граждан Украины.

Так же мы рассказывали, что после эвакуации украинцев из Китая в самолете продезинфицируют все фильтры и системы.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.