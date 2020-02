В аэропорту Торонто едва не разыгралась трагедия. Лайнер авиакомпании Air Canada, который летел в Канаду из Нью-Йорка, совершил посадку без колеса правой стойки шасси, которое сломалось и отлетело еще при взлете самолета.

На борту воздушного судна находилось 120 пассажиров и пять членов экипажа, которому удалось справиться с тяжелой машиной и удачно посадить борт на ВПП аэропорта.

В свою очередь корреспондент CTV News Том Подолец выложил в своем Twitter видео с аварийной посадкой лайнера. На кадрах хорошо видно, что пилотам удалось удержать лайнер в воздухе как положено и правильно приземлиться.

"Самолет остановился на взлетно-посадочной полосе №23. Был отбуксирован по маршруту. Никто не пострадал", - написал Том Подолец.

Update VIDEO LOST WHEEL Air Canada #AC715 from New York arrived safely in Toronto after losing a wheel (likely on departure at LGA) on their right main landing gear. Aircraft stopped on runway 23. Tow enroute. No injuries. 120 passengers & 5 crew. pic.twitter.com/uZK8Z4hYnX